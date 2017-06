Adriana Lima uçağını kaçırdı

DOSSO Dossi Fashion Show ve The Land of Legends ortaklığında 9 Haziran akşamı Antalya'da düzenlenen defileye katılan Adriana Lima, kendisini Miami'ye götürecek uçağını kaçırdı

Brezilyalı ünlü top modeller, Antalya'da uzunca süre konuşulacak bir şova imza attı. 'Dosso Dossi Fashion Show' kapsamında The Land Of Lagends'ta önceki akşam podyuma çıkan mankenlerden Adriana Lima, Izabel Goulart ve Ana Beatriz Barros, ertesi gün kendileri için kiralanan özel uçakla Antalya'dan İstanbul'a uçtu. Ancak 3 manken İstanbul Atatürk Havalimanı'nda sosyal medya hesapları için fotoğraf çektiklerinden dolayı tarifeli uçaklarını kaçırdı. Kendilerini bekleyen özel uçağa planlanan zamandan geç ulaşan Adriana Lima, THY'nin İstanbul-Miami tarifeli seferine yetişemedi. Uçağın Lima'sız kalkmasının ardından İstanbul'da bir gece konaklayan ünlü manken, bugün öğle saatlerinde Miami'ye uçacak.



IZABEL UÇTU, ANA İSTANBUL'U GEZECEK



Aynı uçakta bulunan Izabel Goulart ise tarifeli uçak ile Paris'e uçtu. Bir diğer manken Ana Beatriz Barros, Türkiye planını küçük bir tatile dönüştürmek istedi ve İstanbul'u gezmek için dönüşünü erteledi. Özellikle Sultanahmet ve çevresini gezmek istediğini belirten Ana Beatriz Barros, Dosso Dossi Hotels Old City'e yerleşerek tarihi yarımadayı keşfe çıktı.



Adriana Lima, Antalya Havalimanı'nda diğer manken arkadaşları ile birlikte havaya sıçrarken çektirdiği fotoğrafını instagram hesabından paylaştı.

