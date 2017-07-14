Adriana Lima ve sevgilisi denizin keyfini çıkardı

Bodrum'da yazar sevgilisi Metin Hara ile birlikte tatil yapan dünyaca ünlü top model Adriana Lima, tatillerinin 5'inci gününde Dereköy Mahallesi'nde kaldıkları çiftlik evinden ayrılarak motoryatla tekne turuna çıktı. Yalıkavak'taki Palmarina'dan motoryata binen ikilinin neşeli halleri dikkat çekti

Dünyaca ünlü model Adriana Lima ve sevgilisi Metin Hara ile birlikte pazartesi günü İstanbul'dan uçakla Bodrum'a gelerek Dereköy Mahallesi'ndeki çiftlik evine yerleşti. Sadece akşam yemeği için dışarı çıkan çift, tatillerinin 5'inci gününde mavi yolculuğa başladı. Saat 10.30'da kaldıkları çiftlik evinden bir araçla ayrılan Lima ve Hara, Yalıkavak Mahallesi'ndeki Palmarina'ya geldi. Burada tekneye gitmek için bir süre yürüyen çift, bu sürede basın mensuplarının da fotoğraf ve görüntü almasına izin verdi. Marinada el ele yürüyen çiftin keyifli oldukları gözlendi.





Lima, "Çektiğiniz fotoğraflardan en güzelini seçin" diyerek, basın mensuplarıyla şakalaştı. Basın mensuplarının nasıl olduğu yönündeki soruya el işaretleriyle iyi olduğu yanıtını verdi. Lima ayrıca Bodrum'u beğendiğini ve güzel bir yer olduğunu söyledi. Lima ve Hara, yaklaşık 100 metre yürüdükten sonran golf arabasıyla binecekleri motoryata gitti.





Palmarina'da demirli 'Şeyda' isimli 18 metrelik yata binen çift, zaman kaybetmeden denize açılarak, Göltürkbükü'ne gitti. Motoryat, Cennet Koy'a demirledi. Çift denize girerek, kendini Bodrum'un serin sularına bıraktı. Lima düzgün fiziği ile dikkat çekti. 15 dakika kadar denizde kalan çift daha sonra motoryata çıkarak dinlenmeye çekildi.

