Adriana-Metin aşkı bitti mi?

Brezilyalı model Adriana Lima, 1 buçuk yıldır aşk yaşadığı Türk yazar Metin Hara'yı sosyal medya hesabından takipten çıkardı

Adriana-Metin aşkı bitti mi?
12 Aralık 2018 Çarşamba 14:43

Brezilyalı model Adriana Lima (37) 1.5 yıldır Türk yazar Metin Hara (36) ile aşk yaşıyordu. İkiliden Lima'nın sevgilisini takipten çıkarması akıllara ayrılık iddialarını getirdi.

TAKİPTEN ÇIKARDI

Adrina Lima'nın Instagram hesabından Metin Hara'yı takip etmeyi bırakması ve ardından yayınladığı mesaj ikilinin beraberliklerini noktaladıları yönünde yorumlandı. Metin Hara ise takibe devam ederken, Adriana Lima Instagram'da birlikte çekilen kareleri ise henüz kaldırmadı.

Ünlü model, Hara'yı takipten çıkardıktan sonra sosyal medya hesabından imalı bir paylaşımda yaptı. Adriana Lima mesajında şu ifadeleri dile getirdi: "Kadınlar, siz kötü yetiştirilmiş erkekler için bir rehabilitasyon merkezi değilsiniz."

Etiketler; #adriana lima #metin hara
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