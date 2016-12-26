Ağaoğlu'nun kızı evlendi. 37 kiloluk gelinlik büyük dikkat çekti!

Ünlü işadamı Ali Ağaoğlu'nun kızı Sena Ağaoğlu evlendi. Düğünde en çok Sena Ağaoğlu'nun gelinliği konuşuldu

Medyatik işadamı Ali Ağaoğlu, kızı Sena Ağaoğlu'nu Koray Kırcal ile evlendirdi. Görkemli düğün Çırağan Sarayı'nda yapıldı. Düğünde en çok Sena Ağaoğlu'nun gelinliği dikkat çekti. Gelinliğin tasarımını Zuhair Murad yaptı. Gelinliğin fiyatı ise 300 bin euro olarak açıklandı.



Ünlü işadamı Ağaaoğlu'nun kızı görkemli bir düğünde dünya evine girdi. Ağaoğlu düğünde kızı ile bol bol dans etti. Düğünde Sena Ağaoğlu'nun giydiği gelinlik kadar Ali Ağaoğlu'nun damadı Koray Kırcal'a verdiği hediye de çok konuşuldu. Ağaoğlu damadına Batı Ataşehir'de 400 metrekarelik bir daire ile Emirgan'da üç katlı bir köşkün tapusunu damadına verdi. Köşkün fiyatının 8 milyon dolar olduğu öğrenildi.



Çiftin nikahını ise Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar kıydı. Çiftin nikah şahitliğini de Hüseyin Ağaoğlu, Nurcihan Özhabeş, Mustafa Sadık Özhabeş, Ümran İnal ve Süleyman Kırcal yaptı.









GELİNLİK BÜYÜK DİKKAT ÇEKTİ



Düğünde en çok dikkat çeken Sena Ağaaoğlu'nun giydiği gelinlik oldu. Uzun bir kuyruğa sahip olan gelinliği ise dünyaca ünlü moda tasarımcısı Zuhair Murad yaptı. Gelinliğin fiyatının ise 300 bin euro olduğu söylendi. Gelinliğin fiyatı kadar kilosu da çok dikkat çekti. Alınan bilgiye göre gelinlik tam 37 kilo.





SERDAR ORTAÇ SAHNE ALDI



Düğüne katılanlar Serdar Ortaç ile coştu. Sahneye çıkan Ortaç, Ağaoğlu'na kız istemeye gelindiğinde nasıl tepki verdiğini sordu. Ağaoğlu ise eline tüfeğini aldığını ve bir şarjörü boşalttığını ancak damadının kılının kıpırdamadığını söyledi. Ağaoğlu bunun üzerine kızına layık yürekli bir damat olarak gördüğü için kızını verdiğini söyledi.