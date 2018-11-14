Ahmet Kural'la ilgili şok bir iddia daha!

Ahmet Kural'ın kendisinin parmağını kırdığını iddia eden Naz Çekem, şarkıcı Sıla'ya destek oldu. Bebek'te görüntülenen Çekem, Kural'ın bir kadına daha şiddet uyguladığını anlattı

Şarkıcı Sıla'ya şiddet uyguladığı iddiasıyla gündemden düşmeyen Ahmet Kural'ın yıllar önce kendisinin parmağını kırdığı söyleyen Naz Çekem, önceki gün Bebek'teydi. Şiddet gördüğünü söyleyen Sıla'ya destek olan Çekem, Kural'ın başka bir kadının da merdivenlerden ittiğini söyledi.

Milliyet'in haberine göre; 'Ahmet Kural'ın alkol problemi olduğu söyleniyor Alkol problemi var mıydı ?' sorusu üzerine konuşan Çekem,"Alkol problemi olup olmadığını bilmiyorum ama benim zamanımda devamlı alkol alan bir adamdı ve alkol aldığı zamanlarda hep öfkeleniyordu. Benim başıma da bir kere geldi böyle bir olay benim ailemi tanımasına rağmen tenezzül edip de bir kere bile özür dilemedi bu adam. Zaten parmağımı kırdığı zaman da kaçtı gitti. Sonra da Karaköy'de bir mekanda kızcağızın birine tekme attı merdivenlerden itti. Bunu yaptığı zamanlar hep alkol aldığı zamanlardı" dedi.

"SILA İÇİN ŞAHİT OLURUM"

Ahmet Kural'ın birlikte oldukları dönemde parmağını kırdığını söyleyen ve Sıla'ya destek mesajı veren Naz Çekem, "Ben de toplum içinde şiddet gördüğüm mekandaki kamera kayıtlarını inceleteceğim. Ben sonuna kadar Sıla'nın arkasındayım. Sıla beni şahit yazarsa onun için de şahit olurum. Şiddetin her türlüsüne karşıyım, eğer bakın iddialı konuşuyorum kadın aldatsa bile şiddet uygulanmaz, yaşamından çıkarırsın yoluna gidersin" dedi.



"İLAHİ ADALET YERİNİ BULDU"

Sıla'nın, Kural'dan şikayetçi olmasıyla içinin rahatladığını vurgulayan Çekem, "Benim açımdan ilahi adalet yerini buldu. İnşallah güzel neticeler alacağız, içimiz rahat edecek. Dava açar mıyım bilmiyorum? Ama 5 yıl içinde geriye dönük oluyormuş, ailem duymasın diye darp raporu almamıştım. Ahmet bana dava açarsa benim de şiddete uğradığım mekandan kamera kayıtlarını almam gerekecek. Her şey orada ortaya çıkacak. Ahmet'in ailesi Sıla'yı eleştireceğine bence oğulları ile ilgilenseler daha iyi ederler" ifadelerini kullandı.



"AHMET'İN ŞİDDETE EĞİLİMİ VAR, BENDEN BİR KERE BİLE ÖZÜR DİLEMEDİ"

Ahmet Kural ile ilgili soru üzerine Naz Çekem, "Alkol sorunu olabileceğini düşünmüştüm, illa da alkol almıştır diyemem. Doktor değilim sonuçta. Bence öfke kontrol problemi var. Benim rastladığım zamanlarda alkol alan bir insandı. O olunca şiddet eğilimi oluyordu. Benim başıma bir kere geldi, bir kere özür de dilemedi" şeklinde konuştu.