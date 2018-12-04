Ahmet Kural, o tanıktan şikayetçi oldu!

Şarkıcı Sıla ile oyuncu Ahmet Kural arasındaki şiddet olayında yeni gelişmeler yaşandı. Ahmet Kural'ın avukatı, ikili arasındaki kavgayı yan binadan duyduğunu iddia eden tanıkla ilgili 'yalancı tanıklık' yapmak iddiasıyla suç duyurusunda bulundu

Şarkıcı Sıla ile oyuncu Ahmet Kural arasındaki şiddet soruşturmasında yeni gelişmeler yaşandı. İkili arasındaki kavgayı yan binadan duyduğunu iddia eden tanıkla ilgili 'yalancı tanıklık' yapmak suçundan suç duyurusunda bulunuldu. Gerekçe olarak da üniversiteden alınan ses analizi gösterildi.

KULAK MİSAFİRİ OLMUŞTU

Şarkıcı Sıla Ahmet Kural'ın evinde dakikalarca dayak yediğini iddia edip, savcılığa suç duyurusunda bulunmuştu. Sıla'nın avukatı kavga esnasında yan binada bulunan yaşı küçük bir kızı da dosyada tanık olarak göstermişti. İddiaya göre, tanık Sıla ile Ahmet Kural arasındaki kavgaya kulak misafiri olmuştu.



UZMAN EKİP İNCELEMELERDE BULUNDU

Buket Aydın'ın sunduğu Kanal D Ana Haber'da, şarkıcı Sıla ile oyuncu Ahmet Kural arasındaki şiddet soruşturmasıyla ilgili yeni bir gelişme daha ekrana getirildi. Ahmet Kural'ın avukatı, Sıla ile yaşanan kavganın şahidi olduğu iddia edilen tanıktan şikayetçi oldu ve 'yalancı tanıklık'tan yargılanmasını istedi. Gerekçe olarak da Yıldız Teknik Üniversitesi'nden alınan ses analizi raporunu sundu. Kural'ın avukatı suç duyurusunda o tanığın yalan söylediğini iddia etti. Yıldız Teknik Üniversitesi'ne başvurarak, seslerin yan evden ne kadar mesafeye kadar duyulmayabileceğini tespitinin yapılmasını istedi. Uzman ekip, hem gündüz hem gece hem de kavganın yaşandığı iddia edilen saatlerde Kural'ın evinde incelemelerde bulundu.



"SESLER 4,9 METRE SONRA DUYULMASI MÜMKÜN DEĞİL"

O inceleme sırasında da Ahmet Kural'a analiz için tanığın duyduğu iddia edilen sözler bağırarak ve normal ses tonuyla söyletildi. Çıkan sonuç ise seslerin yan evden duyulmasının mümkün olmadığı yönündeydi. Çünkü teknik cihazlarla yapılan inceleme sonucunda Kural'ın evi ile tanığın evi arasındaki mesafenin 12,5 metre olduğu belirtildi. Kural'ın evinden çıkan seslerin ise 4,9 metreden sonra duyulmasını fiziki olarak duyulmasının mümkün olmadığı belirtildi. O rapor suç duyurusu ile birlikte savcılığa belirtildi.