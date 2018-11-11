Ahmet Kural ve Murat Cemcir'in kaybı beş milyon lira

Sıla-Ahmet Kural arasında yaşandığı iddia edilen darp olayları ve ardından başlayan soruşturma sürecinde Ahmet Kural ve Murat Cemcir'in, beş milyon lira kaybı olduğu iddia edildi

Ahmet Kural ve Murat Cemcir'in kaybı beş milyon lira
11 Kasım 2018 Pazar 15:44

Sıla 29 Ekim'de sevgilisi Ahmet Kural'ın şiddetine maruz kaldığını söyleyerek şikayetçi olmuştu. Ahmet Kural ise olay gecesi Sıla'nın evden gitmesi için yalvardığını söyleyip iddiaları reddetmişti. Ama Yapı Kredi, oyuncu ile yaptığı reklam anlaşmasını iptal etti.

Posta Gazetesi'nin haberine göre; Ahmet Kural, çekimlerine hazırlandığı filmini de durdurdu ve televizyon projesi beklemeye alındı.

Ahmet Kural ve partneri Murat Cemcir'le, 2019 için reklam anlaşması yapmayı planlayan bir deri ve ayakkabı firması son gelişmeler üzerine sözleşmeyi askıya aldı.

Bu kararlardan sadece Ahmet Kural değil, partneri Murat Cemcir de etkilendi. İkilinin toplam kaybı şimdilik beş milyon lirayı buldu. (Milliyet)

Etiketler; #ahmet kural #murat cemcir #sıla #dava #kayıp
Önceki Haber
İzmir'de üniversiteliler için çorba çeşmesi yapıldı
Sonraki Haber
İzmir'de bir kişinin öldüğü kaza güvenlik kamerasında
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.