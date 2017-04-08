Ajda Pekkan, müziği bırakıyor mu?

Süperstar Ajda Pekkan , 1964 yılında başladığı müzik hayatına veda etme kararı aldı.

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Ünlü sanatçı Ajda Pekkan, şu sıralar ENBE Orkestrası ile birlikte yeni bir single çalışması yapıyor. Alınan bilgiye göre bu albüm, süperstarın son albümü olacak.1964 yılında 'Her Yerde Kar Var' isimli albümü ile müzik hayatına başlayan Ajda Pekkan, o günden bu yana da müzik dünyasına adını altın harflerle yazdırdı.Bugüne kadar toplamda 19 albüme imza atan ünlü sanatçı, şu sıralar da ENBE Orkestrası ile birlikte yeni bir single hazırlığını yapıyor. Albümün mayıs sonunda piyasaya çıkacağı öğrenilirken, çalışmalar ise Ozan Çolakoğlu'nun stüdyosunda devam ediyor.Sözcü'nün haberine göre ünlü sanatçı bu albümle müzik kariyerine son vermeyi düşünüyor. Şuan 71 yaşında olan ünlü sanatçı, Türk pop müziğine 19 albümüyle yön verdi.Pekkan, manajeri aracılığıyla NTV'ye şöyle bir açıklamada bulundu: 'Bugün Ajda Sahneye Veda Ediyor' haberi tamamen asılsız bir haber olup, konserlerim aksine tüm hızıyla devam etmektedir. Mayıs ayında yayınlayacağım single çalışmasının akabininde temmuz gibi Ozan Çolakoğlu ile hazırlamakta olduğumuz albümüm yayınlanacak. Siz değerli basın mensubu arkadaşlarım ve sevenlerimin bu gibi haberlere itibar etmemelerini rica ederim.