Akalın: En iyi üç pop star, ben ben ben

Ünlü şarkıcı Demet Akalın, Bostancı Gösteri Merkezi'nde sevenleri ile buluştu

Ünlü şarkıcı Demet Akalın, Nur Yerlitaş imzalı altın sarısı bir elbise ile Bostancı Gösteri Merkezi'ni salladı. Sahneye kafes içinde gelen Akalın, görsel bir show da yaşattı.



Sahneye çıkmadan önce gazetecilerin sorularını yanıtlayan Akalın, tüm biletlerin satıldığını bu yüzden salona fazladan koltuk konulduğunu belirtti.



Müzik hayatında 20 yılı geride bıraktığını belirten Akalın, yeni çıkardığı 20. albümü ile ilgili de açıklama yaptı.



Albüm konusunda dönüşlerin güzel olduğunu belirten Akalın, bu sene de rekora koştuklarını söyledi. Sürekli 20. yıl 20. yıl dediğini belirten Akalın, yaşlandığının da belli olduğunu açıkladı.



HANDE YENER'E YANIT



Geçtiğimiz günlerde en iyi üç popçu konusunda açıklama yapan Hande Yener, kendisi, Tarkan ve Gülşen'in bu üç kişi olduğunu söylemişti. Aynı soru bu kez Akalın'a soruldu. Akalın ise 'en iyi üç pop şarkıcısı' sorusuna 'Ben, ben, ben' diyerek yanıt verdi.





