Aleyna Tilki, 10 ay sonra sahnelerde olacak

Ünlü DJ ve besteci Emrah Karaduman, Bodrum'da bir kulüpte DJ kabinine geçti. Öncesinde kuliste basına açıklama yapan Karaduman, Aleyna Tilki'nin yaşının küçük olduğu için birçok kez tartışma konusu olduğuna değinerek,"10 ay sonra 18'ine giriyor, yasaklar kalıyor ve tabii ki beraber sahneye çıkacağız" dedi

Gümbet Barlar Sokağı'ndaki bir kulüpte DJ kabinine geçerek kendisini izleyenlere güzel bir gece yaşatan Emrah Karaduman, performansıyla göz doldurdu. Üzerinde eşofmanlarıyla kabine geçen Karaduman'ın rahat tavırları dikkat çekti. Yaklaşık 2 bin kişinin izlemeye geldiği Karaduman, birçok yerli ve yabancı şarkıcının hit parçalarını çalarak eğlenmeye gelenlere keyifli bir gece yaşattı.

"BODRUM'A UĞURLU GELDİM"

Kuliste gazetecilerle sohbet eden Karaduman, yani bir single hazırladığını belirterek, "Yine

"SIK SIK GÖRECEKSİNİZ BİZİ"

Aleyna Tilki ile sevgili oldukları yönünde çıkan haberler ilgili de konuşan Karaduman, "Aslında bu konuyla ilgili çok cevap verdik. Arkadaşız ve iş arkadaşlığımız dolayısıyla oldukça sık görüşüyoruz. Kendisine de şu an bir single hazırlıyoruz. Kendi projesi. Sürekli fikir alışverişlerimiz de oluyor. O yüzden sık sık görüşüyoruz ve bundan sonra da sık sık göreceksiniz bizi" dedi.



Geçen ay Eskişehir'de uğradığı ve yaralandığı bıçaklı saldırı hakkında da konuşan Karaduman, "Şu anda çok çok iyiyim. Doktorlar hızla iyileştiğimi söylüyor. Bu ayın sonunda minik bir operasyonumuz daha olacak. Ondan sonra tamamen iyileşmiş sayılacağım. Ama ben kendimi iyileşmiş hissediyorum. Sahnede oynuyoruz, zıplıyoruz" dedi.

HADİSE'YE ARANJE YAPIYOR

Hadise'nin yeni çıkaracağı albüm için bir aranje yaptığını da söyleyen Karaduman, "Hadisenin albümünde bir aranje yapıyorum, kendi bestem aynı zamanda. Bitmek üzere, yaz ortasında ya da yazın başında albümü çıkacak. Çok güzel bir şarkı verdik Gökhan Şahin ile. Sözleri Gökhan abiye bestesi ve aranje bana ait. Bu yazın hiti olacak diyorum. En az Prenses şarkısı kadar çalacak" dedi.

BERABER SAHNEYE ÇIKACAĞIZ

Aleyna Tilki'nin yaşının küçük olduğu için birçok kez tartışma konusu olmasına da değinen Karaduman, "10 ay sonra 18'ine giriyor, yasaklar kalkıyor ve tabii ki beraber sahneye çıkacağız. İstediği sahnede performans yapabilecek ben de eşlik edeceğim. Beraber sahnelerde olacağız uzun yıllarca" dedi. Kuliste gazetecilerle sohbet eden Karaduman, yani bir single hazırladığını belirterek, "Yine Aleyna Tilki ile beraber bu yaz çıkartmayı düşünüyoruz. Sezonu aslında geçen hafta açtık burada. Yaz daha gelmediği için çok kalabalık olacağını düşünmüyordum ama beklediğimizden daha fazla, inanılmaz bir kalabalık geldi. Sanırım uğurlu gelmiş olacağız ki bu hafta da çok kalabalık olduğunu öğrendik. Bodrum'a bu yaz da bol bol geleceğiz gibi görünüyor" dedi.Aleyna Tilki ile sevgili oldukları yönünde çıkan haberler ilgili de konuşan Karaduman, "Aslında bu konuyla ilgili çok cevap verdik. Arkadaşız ve iş arkadaşlığımız dolayısıyla oldukça sık görüşüyoruz. Kendisine de şu an bir single hazırlıyoruz. Kendi projesi. Sürekli fikir alışverişlerimiz de oluyor. O yüzden sık sık görüşüyoruz ve bundan sonra da sık sık göreceksiniz bizi" dedi.Geçen ay Eskişehir'de uğradığı ve yaralandığı bıçaklı saldırı hakkında da konuşan Karaduman, "Şu anda çok çok iyiyim. Doktorlar hızla iyileştiğimi söylüyor. Bu ayın sonunda minik bir operasyonumuz daha olacak. Ondan sonra tamamen iyileşmiş sayılacağım. Ama ben kendimi iyileşmiş hissediyorum. Sahnede oynuyoruz, zıplıyoruz" dedi.Hadise'nin yeni çıkaracağı albüm için bir aranje yaptığını da söyleyen Karaduman, "Hadisenin albümünde bir aranje yapıyorum, kendi bestem aynı zamanda. Bitmek üzere, yaz ortasında ya da yazın başında albümü çıkacak. Çok güzel bir şarkı verdik Gökhan Şahin ile. Sözleri Gökhan abiye bestesi ve aranje bana ait. Bu yazın hiti olacak diyorum. En az Prenses şarkısı kadar çalacak" dedi.Aleyna Tilki'nin yaşının küçük olduğu için birçok kez tartışma konusu olmasına da değinen Karaduman, "10 ay sonra 18'ine giriyor, yasaklar kalkıyor ve tabii ki beraber sahneye çıkacağız. İstediği sahnede performans yapabilecek ben de eşlik edeceğim. Beraber sahnelerde olacağız uzun yıllarca" dedi.

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