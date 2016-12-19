Aleyna Tilki cinsel istismara mı uğradı? Şok suçlama...

Şarkıcı Fulin, bir zamanlar sevgilisi olan Emrah Karaduman'ın kendisini Aleyna Tilki ile aldattığını iddia etti

Şarkıcı Fulin, bir televizyon programına katıldı ve açıklamalar yaptı. Aranjör Emrah Karaduman ile 2.5 yıl birlikte olduklarını anlatan Fulin, bu ilişkinin ise ihanet nedeni ile bittiğini iddia etti. Karaduman'ın 2 yıl önce kendisini Aleyna Tilki ile aldattığını iddia eden Fulin'in bu sözleri ise tartışma yarattı. Şuan 16 yaşında olan Tilki'nin o zamanlar 14 yaşında olduğu ve bunun cinsel istismara girecek olması ise davalık oldu.



Bu açıklama üzerine avukat Osman Taşdemir, İstanbul Cumhuriyet Savcılığı'na Emrah Karaduman ile ilgili suç duyurusunda bulundu.



Avukat dilekçesinde, “Aleyna’nın fiziksel olarak ‘yetişkin’ görünmesi kendisinin ‘çocuk’ olduğu gerçeğini değiştirmemektedir. ‘Çocuğun cinsel istismar’ suçunun tüm unsurlarının vücut bulduğu anlaşılmaktadır.” dedi.



