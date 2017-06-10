Aleyna Tilki de karne aldı. Peki notları nasıl?

'Cevapsız Çınlama' şarkısı ile ünlü olan Aleyna Tilki'nin karnesi ortaya çıktı

17 yaşındaki Aleyna Tilki, 'Cevapsız Çınlama' şarkısı ile Türkiye gündemine oturmuştu. Genç yaşta ünlü olan şarkıcı, gece kulüplerinde sahneye çıkmış ve yaşı küçük olduğu için daha sonra içkili kulüplerde sahneye çıkması yasaklanmıştı.



Aynı zamanda 11. sınıf öğrencisi olan Tilki'nin karnesi ortaya çıktı. Dün bütün öğrenciler gibi Tilki de karnesini aldı. Derse girmediği, eğitimini aksattığı iddiaları bu karne ile boşa çıkmış oldu.



Kadıköy'de bulunan özel bir lisede okuyan Tilki'nin sınıfı takdir belgesi ile geçtiği ortaya çıktı. Tilki'nin en başarılı olduğu ders müzik olurken, en başarısız olduğu ders ise felsefe oldu.