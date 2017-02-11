Aleyna Tilki geri adım attı: Akalın ne derse kabulüm

Cevapsız Çınlama şarkısı ile gündeme oturan Aleyna Tilki, geçtiğimiz günlerde polemiğe girdiği Demet Akalın konusunda geri adım attı

16 yaşındaki şarkıcı Aleyna Tilki, Cevapsız Çınlama şarkısı ile gündeme oturmuş, küçük yaşta barlarda sahneye çıkmasıyla da eleştirilere maruz kalmıştı. Tilki'ye bir eleştiri de geçtiğimiz günlerde ünlü şarkıcı Demet Akalın'dan gelmişti. Tilki'nin “Kendi ışığına güvenen, başkasının parlamasından rahatsız olmaz!” sözlerine yanıt veren Akalın,'Derslerine baksın, ışıkla falan çok uğraşmasın' demişti.



Bir alışveriş merkezinde gezerken muhabirlere yakalanan Tilki, Demet Akalın soruları üzerine, Akalın'ın üstadı olduğunu ve de idolü olduğunu söyledi. Akalın'ın kliplerine ve şarkılarına bayıldığını belirten Tilki, medyayı suçladı ve söylediği sözlerin başka yerlere çekildiğini iddia etti. Aralarında bir küslük olmadığını da belirten Tilki, ortada bir yanlış anlaşılmanın olduğunu ve Akalın ne derse kabulü olduğunu söyledi.



Öte yandan Tilki, Ebru Gündeş'in 'Gönlümün Efendisi' şarkısını da seslendirdiğini söyledi. Gündeş'in şarkıyı dinlemesini temenni eden Tilki, ileride Gündeş ile de çalışmayı çok istediğini belirtti.