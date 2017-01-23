Aleyna Tilki, İrem Derici'yi de Hadise'yi de geride bıraktı

Cevapsız Çınlama şarkısı ile ünlenen Aleyna Tilki, tıklanma rekorları kırıyor

Cevapsız Çınlama şarkısı ile gündeme bomba gibi düşen Aleyna Tilki, Youtube'da da büyük bir başarı elde etti. Emrah Karaduman'la düet yapan Aleyna Tilki, tek bir video ile 200 milyon izlenme rakamını aştı. Tilki bu rakamla İrem Derici'yi de Hadise'yi de geride bıraktı. Ancak Tilki, Gülşen'in rekorunu kıramadı. Gülşen, Bangır Bangır şarkısı ile 219 milyon izlenme sayısına ulaştı.



Üçüncü sırada İrem Derici, 'Bu şarkı kalbimin tek sahibine' adlı şarkıyla yer alırken, Hadise ise 'Prenses' şarkısı ile gerilerde kaldı.



16 yaşında bu kadar ünlü olan Aleyna Tilki'nin yaşının küçüklüğü çok tartışılmış, içkili yerlerde sahneye çıkması gündeme oturmuştu.