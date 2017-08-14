Aleyna Tilki'nin paylaşımı, 'yeni nesil torun' dedirtti!

Aleyna Tilki, memleketi Konya'da dedesi ve ninesini ziyaretinden fotoğraf paylaştı. Genç şarkıcının fotoğrafı kısa sürede sosyal medyada büyük ilgi gördü

17 yaşındaki şarkıcı Aleyna Tilki, memleketi Konya'nın Seydişehir ilçesinde katıldığı amcasının düğününde popüler şarkılarını söyledi. Genç şarkıcı, düğün öncesi dedesi ve ninesini ziyaret edip fotoğraf paylaştı.



Düğünde gönlünce eğlenen Aleyna Tilki, daha sonra 'Cevapsız Çınlama' ve 'Sen Olsan Bari' isimli popüler şarkılarını söyledi. Aleyna Tilki'nin şarkı söylediği sırada düğün salonunda bulunanlar fotoğraf çekmek için adeta birbirleriyle yarıştı.



Memleketine gelmekten mutlu olduğunu belirten Aleyna Tilki, hemşehrilerinin kendisine gösterdiği misafirperverliği çok beğendiğini ve fırsat buldukça gelmek istediğini söyledi.



Aleyna Tilki düğün öncesi babaannesinin anne ve babasını, yani büyük dedesi ve ninesini de ziyaret etti. Aleyna, Instagram'da paylaştığı pozun altına ''Yaşayan tarih'' diye yazdı.