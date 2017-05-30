Aleyna Tilki'ye 'Adı Efsane' dizisinden teklif

Adı Efsane dizisi için Aleyna Tilki'ye teklif götürüldüğü öğrenildi

Kanal D'nin sevilen dizisi Adı Efsane'de başrol oyuncusu Erdal Beşikçioğlu çok yakında diziden ayrılacak. Dizi için ünlü şarkıcı Aleyna Tilki'ye teklif götürüldüğü öğrenildi.



Kanal D'nin sevilen dizisi Adı Efsane'de yakında büyük değişiklikler yaşanacak. Alınan bilgiye göre dizinin başrol oyuncusu Erdal Beşikçioğlu diziden ayrılacak. Beşikçioğlu ile birlikte Gökçe Bahadır ve Rojda Demirer'in de diziye veda edeceği öğrenildi.



İddiaya göre dizi ise bir gençlik dizisine dönüşecek. Yaz aylarında da devam edecek olan dizi için Cevapsız Çınlama şarkısıyla tanınan Aleyna Tilki'ye teklif götürüldüğü öğrenildi. Tilki'nin de teklifi sıcak baktığı gelen bilgiler arasında. (Posta)