Aleyna Tilki'ye okulundan büyük şok!

16 yaşında kazandığı ünle çok konuşulan şarkıcı Aleyna Tilki'ye şaşırtan bir ceza kesildi

Emrah Karaduman'la birlikte söylediği Cevapsız Çınlama şarkısı ile bir anda ünlenen Aleyna Tilki, okulundan şaşırtan bir ceza aldı.



Gece kulüplerinde sahne çıkmasıyla ve de küçük yaşta ünlü olup derslerini ihmal etme ihtimaliyle çok eleştirilen Tilki, okulu Fenerbahçe Anadolu Lisesi'nden büyük bir darbe yedi. Derslerine yönelik eleştirilere sosyal medya hesabından sınav kağıdını paylaşarak cevap veren Tilki, Fizik dersinden 100 aldığını yazmıştı. Tilki'nin bu hareketi ise okulunda tepkiyle karşılandı. Bu yüzden Tilki'nin bütün derslerinden tekrar sınava girmesi kararlaştırılırken, aldığı notlar da iptal edildi.







Girdiği sınavlardan eskilerine yakın notlar alan Tilki, sosyal paylaşım hesabından da o paylaşımı sildi. Tilki'nin teşekkürü kıl payı kaçırdığı da öğrenildi. (HT Magazin)