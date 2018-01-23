Ali Sunal evlilik kararı aldı!

Ünlü oyuncu Ali Sunal, ikinci kez nikah masasına oturma kararı aldı. Sunal'ın avukat Nazlı Kurbanzade ile evleneceği öğrenildi

Unutulmaz oyuncu Kemal Sunal'ın oğlu olan Ali Sunal, yeniden evlenmek için kolları sıvadı. Daha önce ünlü oyuncu Gökçe Bahadır ile hayatını birleştiren Sunal, kısa süre sonra da boşanmıştı.



Sunal'ın şimdi ise ÇABA derneğinde birlikte çalıştığı Avukat Nazlı Kubanzade'ye gönlünü kaptırdığı iddia edildi. Çiftin nişanlandığı iddia edilirken, düğün için ise fazla beklemeyecekleri belirtildi. İddiaya göre yaza düğün var.



Nazlı Kurbanzade ÇABA'nın düzenlediği bir etkinlikte podyuma çıkmıştı.