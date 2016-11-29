Alkollü Teoman, kadınlara sarkıntılık edince dayak yedi

Ünlü rock şarkıcısı Teoman, iddiaya göre gittiği barda kadınları rahatsız edince saldırıya uğradı

İddiaya göre ünlü rockçı Teoman, önceki gece eğlenmek için bir bara gitti. Burada içkiyi fazla kaçıran Teoman, müşterilerden 2 kadınlar flört etmeye kalkınca, diğer müşterilerden dayak yedi.



Annesine alkolü bırakacağına dair söz verdiğini açıklayan Teoman sözünde durmadı. Teoman, önceki gece Etiler'deki bir mekana eğlenmeye gitti. İddiaya göre Teoman, alkolü fazla kaçırınca 2 kadın müşteriye sarkıntılık etmeye başladı. Uyarılara da aldırış etmeyen Teoman ile tartışma yaşanınca diğer 4 müşterinin hışmına uğradı.



İddiaya göre 4 kişiden dayak yiyen Teoman, gece yarısı hastaneye gitti ve tedavi oldu. Teoman'ın kimseden şikayetçi olmadığı da öğrenildi.