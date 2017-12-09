Alman gazetesinin iddiası Tarkan'ı sinirlendirdi!

Tarkan'ın Almanya'dan oturma izni alacağı haberleri gündeme gelmişti. Bunun üzerine Alman basınında çıkan bazı haberler, ünlü sanatçının sinirlenmesine neden oldu

Megastar Tarkan, geçtiğimiz günlerde Alman Konsolosluğuna giderek oturma izni almıştı. Bunun üzerine Tarkan ülkeyi terk ediyor söylentileri ortaya çıkmıştı. Alman gazetesi Bild de konuyla ilgili bir haber yayınladı. Haberde Tarkan'ın Türkiye'deki muhafazakar politikalardan rahatsız olduğu için ülkeyi terk etme kararı aldığı ileri sürüldü. Bu haber üzerine Tarkan bir açıklama yayınladı.





Almanya'daki oturum talebi ile ilgili Bild gazetesinin yanlış bir algılamaya neden olabilecek bir haber yazdığını belirten Tarkan, doğru olmayan bilgiler verildiğini ve varsayımlarda bulunulduğunu söyledi. Eşi Pınar Tevetoğlu'nun oturum izninin Almanya olduğunu belirten Tarkan, bu yüzden Almanya'ya sık sık seyahat etmek durumunda kaldığını söyledi. Oradaki yasal kalış sürelerinde vize sorunu yaşamak istemediğini belirten Tarkan, bu yüzden de oturum başvurusu yaptığını söyledi. Tarkan ülkesini terk etmeyi ise hiçbir zaman düşünmediğini ifade etti.





Bu talebinin başka yerlere çekilmesinden dolayı büyük üzüntü duyduğunu belirten Tarkan, konunun özünden saptırılarak gündem yaratılmaya çalışıldığını belirtti. Tarkan, yanlış anlaşılmalara maruz kalmamak için gerekli duyarlılığın gösterilmesini de rica etti.

