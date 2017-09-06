Ameliyat olan 'Tecavüzcü Coşkun'dan ilk haber geldi!

Antalya'da, kalp damarlarının tıkalı olması nedeniyle anjiyo olan 'Tecavüzcü Coşkun' lakaplı sinema sanatçısı 72 yaşındaki Coşkun Göğen, bugün de aort anevrizması (genişlemesi) nedeniyle ameliyat oldu. Göğen, 6 saat süren ameliyat sonrasında yoğun bakıma alındı

Tanıtımını yapmak için gittiği Antalya'daki özel bir hastanede check-up yaptıran sinema sanatçısı Coşkun Göğen'in kalp damarlarının tıkalı olduğu tespit edildi. Anjiyo olan Göğen'e, doktorlar bu kez de aort anevrizması teşhisi koyarak ameliyat olması gerektiğini söyledi. Doktorların önerisini dikkate alan sanatçı, bugün ameliyata alındı.



AMELİYAT 6 SAAT SÜRDÜ



Sanatçı dostları Peker Açıkalın, kaleci Yaşar, Engin Evin ve Kartal Kaan'ın yanı sıra çok sayıda seveninin ziyaret ettiği Coşkun Göğen, saat 08.00'de ameliyata alındı. Saat 14.00'te ameliyattan çıkan Göğen, yoğun bakım servisine alındı. 2 gün burada gözetim altında kalacak Göğen'in genel sağlık durumunun iyi olduğu kaydedildi.



SAĞLIK DURUMU İYİ



Antalya'da yaşayan bir dönemin ünlü pop sanatçısı Engin Evin, Coşkun Göğen'in başarılı bir operasyon geçirdiğini söyledi. Göğen'in önce anjiyo olduğunu kaydeden Evin, "Yaklaşık 6 saat süren ameliyat geçirdi. Doktorlar genel sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi. 1- 2 gün yoğun bakımda kalacak. Şu anda ziyaretçi yasağı var. Kendisini göremiyoruz. Ancak sağlığı iyi" dedi.



AORT ANEVRİZMASI NEDİR?



Vücuttaki en büyük damar olan aort, kalpten direkt çıkan ve tüm organlara temiz kanı taşıyan 'ana kan hattı'dır. Kişinin boy ve kilosu göz önünde bulundurularak, dakikada 3 ila 6-7 litre kan taşıyor. Bu kanı taşırken de kalbin atım gücüne ve bünyenin yapısına bağlı olarak içinde belirli bir basınç var (80- 140 mmHg). Buna halk arasında tansiyon deniliyor. Aort çeşitli sebeplerden dolayı vücutta sessizce genişleyebiliyor.



