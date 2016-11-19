Angelina Jolie, lezbiyen sevgilisiyle yeniden görüşmeye başladı

Geçtiğimiz günlerde boşanma ile gündeme gelen Angelina Jolie'nin cinsel tercihlerini değiştirdiği öğrenildi

Dünyaca ünlü oyuncular Angelina Jolie ve Brad Pitt uzun süren birlikteliklerinden sonra geçtiğimiz günlerde boşanma kararı almıştı. İddiaya göre Jolie bu kararla sadece Pitt'i değil bütün erkekleri hayatından çıkartacak. Çünkü Jolie cinsel tercihlerini değiştirdi.



Biseksüel olduğu bilenen Jolie'nin boşanma kararı sonrası eski lezbiyen sevgilisi Jenny Shimizu ile görüşmeye başladığı iddia edildi.



Shimizu ise şu aralar Michelle Harper ile evli. Jolie'nin yakın çevresi ise Jolie'nin bir kadınla mutlu olacağını düşünüyor.



Angelina Jolie 11 yıldır Brad Pitt ile birlikteydi. Ancak çift 2014 yılında resmen evlenmişti. Çiftin 3 biyolojik 3 de evlatlık olmak üzere 6 çocuğu bulunuyor.