Angeline Jolie aşık oldu iddiası

Brad Pitt'ten boşandıktan sonra özel hayatı merak edilen Angelina Jolie hakkında yeni bir aşk iddiası ortaya atıldı. ABD'deki bazı magazin sitelerinde ileri sürülenlere göre Jolie, gönlünü yine evli bir erkeği kaptırdı. Üstelik o da Angelina Jolie kadar ünlü bir oyuncu olan Robert Downey Jr

Jolie ve Downey Jr'ın, Londra'da bir film projesi hakkında görüşmek üzere bir araya geldikleri ve daha sonra da sık sık birlikte vakit geçirdikleri ileri sürüldü.

Her ikisinin de gençlik yılları oldukça çalkantılı geçen Jolie ve Downey Jr'ın bu ortak noktadan da yola çıkarak birbirlerini daha iyi anladıkları belirtiliyor.

Ancak bu iddialara karşı çıkıp Robert Downey Jr'ın 2005 yılından bu yana evli olduğu karısı Susan ile yuvasını yıkmaya niyeti olmadığını ileri sürenler de var. Onlara göre ünlü oyuncu ile Angelina Jolie, sadece birlikte hazırlayabilecekleri ortak bir proje hakkında konuşmak için sık sık bir araya geliyorlar.

Ancak, ikilinin arasındaki suların ısındığını söyleyenler de Jolie için, bir erkeğin evli olmasının hiçbir anlam taşımadığını vurguluyor. Brad Pitt ile Bay ve Bayan Smith filminin setinde tanıştığında aktörün Jennifer Aniston ile evli olduğunu bunun bile Jolie'yi durdurmadığını söylüyorlar.

Angelina Jolie ile Robert Downey Jr cephesinden ise bu iddialar konusunda hiçbir açıklama gelmedi.