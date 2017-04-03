Arap dünyasının en sevdiği Türk ünlüler belli oldu

Arapların Türk dizilerine olan yoğun ilgisi bilinmekte. Arap dünyasında yapılan araştırmada en çok sevilen Türk oyuncular da belli oldu.
Suudi Arabistan merkezli Sayidaty araştırma şirketi oyuncularla ilgili bir anket düzenledi. 2016 yılının en iyilerinin belirlendiği ve çeşitli dallarda yapılan ankette en iyi şarkı, en iyi kadın ve erkek oyuncular, en iyi video klip gibi seçenekler belirlendi.
Yapılan ankette en çok beğenilen En iyi Türk kadın oyuncu dalında birinci olan güzel oyuncu Tuba Büyüküstün oldu. Ankette en iyi Türk erkek oyuncu ise Kıvanç Tatlıtuğ seçildi.