Arda'dan flaş açıklama: Kafayı koydum, silahla hastaneye gittim

Gündeme bomba gibi düşen Arda Turan-Berkay kavgasının nedeni olarak, futbolcunun ünlü şarkıcının eşine sözlü tacizde bulunması gösterilmişti. Tepkilerin odağındaki futbolcu ve hamile eşi Aslıhan Doğan, o gece ve sonrasında yaşananlar hakkında '2. Sayfa' programına konuştu

Önceki gün popçu Berkay'ın eşi Özlem Ada Şahin'i sözlü taciz ettiği ve buna tepki gösteren şarkıcının burnunu kırdığı iddia edilen Arda Turan, teve2'de yayınlanan '2. Sayfa' programına konuştu.

"ÇOK SİNİRLENDİM, KAFAYI KOYDUM"

Berkay'a kafa attığını, daha sonra silahla hastaneye gittiğini açıklayan yıldız futbolcu, şu ifadeleri kullandı:

"O hanımefendi ve arkadaşları yan masamızda eğleniyordu. Bİr saat sonra mekana Berkay geldi. Berkay, arkadaşlarımla otururken yanıma geldi, 'Kaptan seninle yarın konuşabilir miyiz?' dedi. Ben şakalaşıyor sandım, 'Tamam Berkay, konuşalım' dedim. Sonrasında ensemden tuttu, o an çok sinirlendim ve kafayı koydum. O ana kadar neden kavga ettiğimizi bile bilmiyordum. Olayları Aslıhan’dan öğrendim, onu da Berkay’ın eşi aramış. Duyduklarım karşısında şoke oldum. Berkay'ın eşiyle aramızda hiçbir sohbet olmadı. Olanları duyunca hemen hastaneye koştum, yanımda da silah vardı. 'Bu olaylara sen inanıyorsan kafama sık' dedim. Berkay ve eşiyle orada helalleştik ancak sonrasında bu tarz paylaşımlarda bulundular."

Programın sunucularından Gülşen Yüksel Salt, kendisine gelen bir mesaja göre; Aslıhan Doğan'ın, Özlem Ada Şahin'i arayıp "Olayı bir de senden dinlemek isterim" ifadelerini kullandığını belirtti.

"BANA BU MEVZUYU KOCAM ANLATIR"

Aslıhan Doğan ise Gülşen Yüksel Salt'a mesaj atarak, "Özlem'in bende numarası bile yok. Özlem bana mesaj attı, bir yerden sonra onu dinlemeyi bıraktım. 'Bana bu mevzuyu kocam anlatır' dedim. Beni tanıyorsunuz, dürüst bir insanım.Özlem'e sorar mısınız; kitabı ne zaman çıkıyormuş ?" açıklamasını yaptı. (Milliyet)