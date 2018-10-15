Arda Turan'a 12.5 yıl hapis istemi

Futbolcu Arda Turan ile şarkıcı Berkay Şahin arasındaki olayla ilgili iddianame hazırlandı

Arda Turan hakkında, "Cinsel taciz", "Ruhsatsız silah bulundurmak", "Genel güvenliği kasten tehlikeye sokmak" ve "kasten yaralama" suçlamalarıyla dava açıldı. Şarkıcı Berkay Şahin hakkında ise "hakaret" suçlamasıyla iddianame düzenlendi. Berkay hakkındaki "tehdit" suçlamasından ise takipsizlik verildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Arda Turan'a 12,5 yıl, kavga ettiği şarkıcı Berkay hakkında ise 2 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırladı.