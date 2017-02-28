Arda Turan-Aslıhan Doğan çifti neden ayrıldı?

Ünlü futbolcu Arda Turan ile Aslıhan Doğan 'ın evlenmeleri bekleniyordu. Ancak çiftten ayrılık haberi geldi. Ayrılık gerekçesini ise Doğan anlattı

Arda Turan'ın eski sevgilisi Aslıhan Doğan, Marie Claire dergisine biten ilişkilerini anlattı.İlişkisine destek olanların da köstek olanların da bulunduğunu ancak onları umursamadığını belirten Doğan, çevresindekilere çok fazla söz hakkı tanımadığını söyledi. Doğan, bazı şeyleri insanların kendilerinin yaşayıp görmesi gerektiğini de anlattı.İşin özünün ilişkilerini ihmal etmek olduğunu belirten Doğan, ikisinin de önceliklerinin değiştiğini anlattı. Bazı şeyleri yitirdiklerini belirten Doğan, ilişkilerini ileriye taşıyamayacaklarını gördüklerini bu yüzden de ilişkilerini bitirmek durumunda kaldıklarını anlattı.