Arda Turan hakkında çıkanlardan sonra flaş gelişme

Model Gizem Barlak, futbolcu Arda Turan ve Berkay Şahin'in tartışmasında aynı mekanda olduğunu hatta Turan'ın kendisine de saygısızlık yaptığını öne sürdü

Arda Turan hakkında çıkanlardan sonra flaş gelişme
11 Ekim 2018 Perşembe 16:33

Şarkıcı Soner Sarıkabadayı'nın klibinde oynayan ve şarkıcı Katy Perry'ye benzerliğiyle dikkat içeken model Gizem Barlak, Arda Turan ile Berkay Şahin arasında yaşanan kavgada aynı mekanda olduğunu, futbolcunun kendisine de saygısızlık yaptığı söyledi.

Yaşanan tartışma sonrası konu hakkında tweet atan model, "Kavgada hemen sonra Arda Turan'ın yanına gidip konuşmaya çalıştım. 'Bak biz de burada eğleniyoruz ve bizim eğlencemizi bölüyorsun' dedim. O da garsonlara bağırarak 'hanımefendiyi yarın eğlendirin, benden' dedi" ifadelerini kullandı. (Milliyet)

Etiketler; #iddia #arda turan
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