Arka Sokaklar 12. sezona hazırlanıyor!

Türk televizyon tarihinin en uzun soluklu dizilerinden olan Arka Sokaklar, 12. sezon için startı verdi

Arka Sokaklar 12. sezona hazırlanıyor!

'Arka Sokaklar'da 'Mesut Komiser' karakterine hayat veren Şevket Çoruh, instagram hesabından rol arkadaşları Özgür Ozan, Alp Korkmaz ve Ozan Çobanoğlu'yla beraber çekimlerden fotoğraf paylaştı.

Başarılı oyuncu, dizinin hayranlarını heyecanlandıran kareye, "12. sezon başlar" notunu düştü. Çoruh'un paylaşımı kısa sürede 30 bine yakın beğeni aldı.

Etiketler; #arka sokaklar #şevket çoruh
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