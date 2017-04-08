Arka Sokaklar'ın Mesut Komiseri'nin akıbeti belli oldu

Kanal D'de yayınlanan Arka Sokaklar dizisinin Mesut komseri Şevket Çoruh 'un diziden ayrılacağı konuşuluyordu. Ancak Çoruh'un diziye devam edeceği kesinleşti.

Kanal D'de sabah haberlerini sunan İrfan Değirmenci, Twitter sayfasından referandumda neden 'hayır' diyeceğini madde madde açıklamıştı. Bunun üzerine kanal, ünlü sunucunun işine son verdi. Değirmenci'nin kovulması, büyük tepkilere neden oldu.Bunun üzerine Arka Sokaklar'ın Mesut komseri de referandumda 'hayır' diyeceğini belirterek 'beni de kovun' dedi. Bu sözler üzerine dizide Mesut komiser vuruldu. Vurulduktan sonra ameliyata alınan Mesut komiserin düşmanı başına silah dayadı. Bu görüntüleri görenler ise Şevket Çoruh'un diziden kovulduğunu düşündü.Ancak dizini son bölümünde Mesut komiser tam vurulacakken, iş arkadaşları onu kurtardı. Yeniden ameliyata alınan Mesut komiser sonra da gözlerini açtı. Böylece Şevket Çoruh'un diziden kovulmadığı da netleşmiş oldu.