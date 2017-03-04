Asena Atalay'dan 'direk dansı' yanıtı

Bir süre önce boşanan Asena Atalay ile Caner Erkin arasındaki söz düellosu bitmiyor
Ünlü futbolcu Caner Erkin ve Asena Atalay, geçtiğimiz günlerde boşandı. Erkin boşandıktan bir süre sonra ise oyuncu Şükran Ovalı ile hayatını birleştirdi. Ancak ikili arasındaki gerginlikler bir türlü bitmedi.
Caner Erkin hakkında icra başlatan Atalay'a Erkin de Atalay'a verdiği araçları geri alarak cevap vermişti.
Son olarak Caner Erkin, Atalay hakkında bazı iddialarda bulunarak oğlu Çınar'ın velayetini istemişti. Erkin'in iddialarından biri de Atalay'ın striptiz kulüplerinde direk dansı yapması oldu.
Konuyla ilgili Atalay'dan yanıt geldi. Asena Atalay, striptiz kulüp iddiasına, “Türkiye’de striptiz kulüp mü var? Böyle iddia olur mu?” sözleriyle yanıt verdi.
Erkin'le evli olduğu dönemlerde lüks araçlara binen Asena Atalay'ın şimdilerde ise taksi ve toplu taşıma araçlarına geçiş yaptığı da gözten kaçmadı.
Taksiye binerken görüntülenen Atalay'ın sosyal medya hesabından da 'Trafiğe kesin çözüm' paylaşımı yapması ünlü ismin toplu taşıma araçlarını da kullanmaya başladığının kanıtı oldu. (Habertürk)