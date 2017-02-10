Asena Atalay'ın bu fotoğrafını gören şaşırıyor

Son zamanlarda ismin gündemden düşmeyen Asena Atalay'ın estetiksiz fotoğrafı şaşkınlık yarattı

Asena Atalay son zamanlarda eski eşi ünlü futbolcu Caner Erkin'le gündemden düşmüyor. Eski eşiyle sürekli bir kriz halinde olan Asena'nın 2010 yılında çekilmiş bir fotoğrafı ise görünlerde şaşkınlık yarattı.



Asena Atalay geçtiğimiz günlerde göğüslerini küçülteceğine dair bir açıklama yapmıştı. Asena'nın tek estediğinin bu olmadığı adeta bir estetik harikası olduğu ortaya çıktı.



2010 yılında Caner Erkin ile dünya evine giren Atalay'ın düğün fotoğrafı ortaya çıktı. Düğün fotoğrafına bakanlar ise Asena'yı tanımakta zorluk çekti.



İşte o fotoğraf:



