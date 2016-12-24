Aşkın Nur Yengi boşandıktan 4 yıl sonra konuştu: Beni en çok üzen...

Bir süre Haluk Bilginer'le evli kalan ve daha sonra boşanan Aşkın Nur Yengi, konuyla ilgili ilk kez açıklama yaptı

Ünlü oyuncu Haluk Bilginer, 12 yıllık evliliğini bitirip ünlü şarkıcı Aşkın Nur Yengi ile evlenmişti. 2006 yılında hayatlarını birleştiren çiftin bir de Nazlı isimli kızı oldu. Ancak bu evlilik 2012 yılında bitti. Ünlü çift ayrılma kararı aldı ve boşandı. O dönem Bilginer'in Zerrin Tekindor ile aşk yaşadığı iddia edilmişti.



Boşanma sonrası Aşkın Nur Yengi hiçbir açıklama yapmamış, o günden bu yana konuyla ilgili konuşmamıştı.



Ancak ünlü şarkıcı sessizliğini bozdu. Hafta Sonu dergisine bir röportaj veren Yengi, bugüne kadar kendisini sadece ihanetin üzdüğünü başka bir şeyin üzmediğini söyledi.