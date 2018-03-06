Aslantuğ'dan Avşar'a 'helal olsun' dedirten yanıtlar

Hülya Avşar Star TV'de yayınlanan programına bu kez Mehmet Aslantuğ'u konuk etti. Aslantuğ'un Avşar kızına verdiği yanıtlar ise sosyal medyada olay oldu

Star TV'de yayınlanan Bir Hülya Avşar Sohbeti progmanının yeni konuğu ünlü oyuncu Mehmet Aslantuğ oldu.



Programa Avşar kızının ilginç sözleri, Aslantuğ'un ise verdiği güzel cevaplar damga vurdu. Avşar programında erkeğin çalışması gerektiğini kadının ise evde çocuklarını büyütmesi gerektiğini söyledi. Kadın için evde yemeğini yapsın, kocasını karşılasın diyen Avşar'ın Aslantuğ ise dumur edecek yanıtlar verdi.



Aslantuğ Avşar'ın bu sözlerine karşı çıkarak, kadının çalışması gerektiğini, üretime girmesi gerektiğini söyledi. Muasır medeniyet seviyesinin bu olduğunu belirten Aslantuğ, Atatürk'ün işaret ettiği muasır medeniyetin bu şekilde olacağını söyledi.



Evde kadının baskın olduğunu, dışarda da erkek egemenliğinin olduğunu belirten Avşar, erkek üstünlüğü demediğini, erkek egemenliğinin kendisine güzel geldiğini söyledi.



Kadın istikbalini bir adama bırakmamalı

Avşar, kızına da kocası dünyanın en zengin adamı olsa da kızının kendisine ait bir işi olması gerektiğini söylediğini belirtti. "Bir erkek kadına sarıldığı zaman, kolunun altına girebileceğin bir erkekten bahsediyorum" sözlerini kullanan Avşar'ı Aslantuğ da şu yanıtı verdi: "Bunu şöyle formüle etmek zorundayız. Bu erkeğe de anlam katar kadına da... Bu duyguları koruyalım ama kadın evinde üretimden çekilip bütün istikbalini bir adamın vicdanına, aşkına, samimiyetine, günün sonunda bir gün aklının karışmasına yanılgılarına bırakmamalı"