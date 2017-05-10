Atatürk'e hakarete bir tepki de Şahan Gökbakar'dan

Bir televizyon programında Atatürk'e karşı yapılan hakarete bir tepki de ünlü oyuncu Şahan Gökbakar'dan geldi

Bir televizyon programında Atatürk'e karşı yapılan hakarete bir tepki de ünlü oyuncu Şahan Gökbakar'dan geldi.



Ünlü oyuncu Şahan Gökbakar, bir televizyon programında Mustafa Kemal Atatürk'e yönelik yapılan hakarete sert yanıt verdi.



Instagram hesabından açıklama yapan Gökbakar, Atatürk'ün gülen bir fotoğrafını paylaştı ve "Sen gülüyorsun da bizi sinir basıyor işte" notunu fotoğrafın altına yazdı.



Gökbakar hesabına şunları yazdı: "Sen gülüp geçiyosun bu aşağılık laflara biliyoruz da, bizi sinir basıyor işte... Nurlar içinde yat BÜYÜK GÜZEL ADAM!"



Geçtiğimiz günlerde 'Derin Tarih' isimli bir programda Atatürk'e ve annesine yönelik hakaretler yapılmış ve bu hakaretler büyük tepkilere neden olmuştu.



