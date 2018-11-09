Atilla Taş yeniden tutuklandı

Şarkıcı Atilla Taş, "FETÖ'nün hiyerarşik yapısına dahil olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım etme" suçundan aldığı 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasının infazı için tutuklanarak cezaevine gönderildi

Atilla Taş yeniden tutuklandı
09 Kasım 2018 Cuma 15:08

Atilla Taş, bugün gözaltına alınarak Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi. Polisler eşliğinde İnfaz Bürosu'na getirilen Atilla Taş, buradaki işlemlerinin ardından tutuklandı. Polis eşliğinde asansöre binen Atilla Taş kendisine soru soran gazetecilere ise "Yarın 10 Kasım Atamı saygıyla anıyorum" diye cevap verdi. Atilla Taş, Metris Cezaevi'ne gönderildi. İstinaf Mahkemesi,  Atilla Taş'a yerel mahkemenin verdiği  3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasını onamıştı.

Etiketler; #atilla taş gözaltı #fetö #atilla taş
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