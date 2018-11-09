Atilla Taş yine gözaltına alındı

FETÖ'nün medya yapılanmasında yargılanarak 3 yıl hapis cezası alan şarkıcı Atilla Taş, gözaltına alındı
FETÖ'nün medya yapılanmasında yargılanarak 3 yıl hapis cezası alan şarkıcı Atilla Taş, gözaltına alındı. Atilla Taş, 'Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) medya yapılanmasına' ilişkin davada 'örgüte yardım etmek' suçlamasıyla tutuklanmış ve 14 ay tutuklu kaldıktan sonra serbest kalmıştı.
Atilla Taş'ın gözaltına alındığını duyuran Akademisyen Yaman Akdeniz, "Can dostumuz Atilla Taş, cezasının infazı için gözaltına alındı, Çağlayan Adliyesine götürülüyor şu anda. Mahkemeden gündelik takip ediyorduk, kapıya gelmelerine gerek yoktu" dedi.