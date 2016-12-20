ATV'nin iki dizisi reytinglere yenik düştü

Reytinglerde istenilen sonuçları elde edemeyen Yeter ve Kertenkele: Yeniden Doğuş dizileri gelecek hafta final yapacak

Atv ekranlarında karşımıza çıkan Kertenkele: Yeniden Doğuş ve Yeter dizileri final kararı aldı. İki dizinin oyuncuları haberi sosyal medyadan duyurarak hayranlarına veda etti.



Yapımcı Yalçın Şen imzasını taşıyan, yapım Atölyesi tarafından yapılan Kertenkele: Yeniden Doğuş dizisi 85. bölümüyle veda kararı aldı. Yeni sezonda başrol oyuncuları Timur Acar ve Sera Tokdemir'in ayrılmasıyla büyük yara alan dizide, senaryo ve oyuncularda değişikliğe gidilmişti. Dizide Hicabi karakterini canlandıran Seda Tosun, haberi sosyal medyadan şöyle duyurdu:



"Haftaya final yapmamızla ilgili şaka yapıyoruz diye yalanlamalar olmuş. Haftayaki bölümde 'final' yazısını göreceksiniz. Böyle konular hakkında şaka olmaz. Final yapan bir dizi ne kadar daha gizli tutulabilinir? "Final kararı alınmıştır. Neden, niçin bilinmiyor. Bunu sizinle tabii ki paylaşacaktım. Bize destek verdiniz, sevginizi paylaştık, her cumartesi evlerinize misafir olduk."





PELİN KARAHANLI DARBEYİ VURDU



Atv'nin Perşembe akşamları yayınlanan dizisi Yeter ise 40. bölümüyle veda kararı aldı. Geçen sezon Pelin Karahanlı'nın diziden ayrılması reytinglere yansımıştı. Dizinin oyuncusu Cenk Torun, haberi sosyal medya hesabından şu ifadelerle duyurdu:



"İki sezondur devam eden dizimiz Yeter 40. Bölüm ile final kararı almıştır. Başta yapımcımız Ata Türkoğlu ve Koliba film olmak üzere desteğini hiç eksik etmeyen kanalımız Atv'ye, genel koordinatörümüz Şebnem İlkere ,muhteşem bir senaryoya imza atan senaristlerimiz Nalan Meter Savaş ve Vilmer Özçınara, sevgili yönetmenimiz Kemal Uzun'a, görüntü yönetmenimiz Mete Şener'e, yönetmen yardımcımız Gamze Karasu'ya, tüm oyuncu arkadaşlarıma ve gece gündüz demeden hepimizden daha çok emek harcayan sanattan ışığa, prodüksiyondan rejiye, kostümden teknik ekibe kadar kısacası tüm çalışma arkadaşlarıma, en önemlisi bizi iki sezon boyunca hiç yanlız bırakmayan tüm izleyicilerimize sonsuz teşekkür ederim. Başka projelerde buluşmak üzere. Sevgiyle kalın...."