Avşar'dan Gupse Özay'a: Bu çocuk sana niye bakıyor?

Star TV ekranlarında program yapan Hülya Avşar, ünlü oyuncu Gupse Özay'a Arduç'u sordu

Avşar'dan Gupse Özay'a: Bu çocuk sana niye bakıyor?

Deliha 2 filmi ile sinemalarda yoğun ilgi ile karşılaşan ünlü oyunca Gupse Özay, Star TV ekranlarında Hülya Avşar'ın konuğu oldu.

Avşar, Özay'a yakışıklı oyunca Barış Arduç'la olan ilişkisini sordu. Barış Arduç için, 'Bu çocuk sana niye bakıyor?' sorusunu soran Avşar'a Özay kahkaha atarak yanıt verdi.

Kıskanç olmadığını belirten Özay, Arduç'un neden kendisin tercih ettiği sorusuna "Genelde yakışıklı erkekler çok kıskanılır. Ben onu kıskanmıyorum. Kendime güveniyorum. Sanırım onu çeken de o" diyerek cevap verdi.

Etiketler; #gupse özay #barış arduç #hülya avşar
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