Ayşen Gruda: Cumhuriyet'e sımsıkı yapışın

Bu sene 56'ncı sanat yılını yaşayan tiyatro ve sinemanın sevilen ismi Ayşen Gruda, "Alemin kadınları bisiklete bindiği için bayram ediyor. Biz istediğimiz zaman bisiklete, arabaya biniyoruz. Cumhuriyet'e sımsıkı yapışın" ifadelerini kullandı

Ayşen Gruda, Avcılar Belediyesi Barış Manço Kültür Merkezi’nde ‘Deli kadın’ oyunuyla sevenlerinin karşısına çıktı. Kuliste muhabirinin sorularını yanıtlayan Gruda, önümüzdeki günlerde uzun bir turneye çıkacaklarını anlatırken, “Birkaç cümle ile kendisini anlatması” istenince, “Ayşen Gruda, kitap gibi kadın. Birkaç cümle ile nasıl özetleyeyim? İyi kalpli, düzenli, işine çok sadık, çok dikkatli, dürüst ve oyundaki gibi deli. Bütün dünyayı zaten deliler idare ediyor” dedi. Gruda, tiyatro ve sinemanın ayrı oyunculuk ve teknikleri, keyifleri bulunduğunu anlattı.

AYŞEN GRUDA: “BEN HALKA GÜVENİRİM

Gruda, “Ben halka güvenirim. Onlar da bana güvenirler hiç birbirimizi aldatmadık bugüne kadar. Halkımızdan umutluyum. Mutluluk ise, saniyelerdir. Her dakika mutluyum diye bir şey olmaz. Eşyanın tabiatına aykırı.” diye konuştu.

CUMHURİYETE SIMSIKI YAPIŞIN

Salonu dolduran hayranlarının karşısına iki perdelik oyuna Kemal Karağaç, Erhan Sefacı, Gamze Acı, Şadiye Yön ile çıkan Ayşen Gruda, oyunun bir sahnesinde izleyicilere, “Ben burada eğer oturuyorsam, sizler de beni oradan izliyorsanız Atatürk’ün bize Cumhuriyet’i armağan ettiği için, Alemin kadınları bisiklete bindiği için bayram ediyor. Biz istediğimiz zaman bisiklete, arabaya biniyoruz. Cumhuriyet’e sımsıkı yapışın” dedi.

Ayşen Gruda, birkaç anısını anlattığı Kemal Sunal’ı, “Çok iyi bir eş, çok iyi bir baba, çok iyi bir arkadaş, çok iyi bir partner ve çok iyi bir komedyen” olarak tanımlarken, Tarık Akan için “Ailemizin en güzel yüzü”, Adile Naşit’in bulunmaz bir arkadaş olduğunu söyledi. Oyun izleyiciler tarafından ayakta alkışlandı.