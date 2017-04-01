Azur bebekten ilk fotoğraf Tarkan amcasıyla

Ünlü şarkıcı Gülşen ve aranjör Ozan Çolakoğlu'nun 'Azur' adlı bebekleri yaklaşık iki ay önce dünyaya gelmişti. İkili bebeklerinin fotoğrafını ilk kez paylaştı.
Güzeller güzeli şarkıcı Gülşen yaklaşık 2 ay önce bir erkek çocuğu dünyaya getirmişti. Ozan Çolakoğlu Instagram hesabından ilk kez oğlunun fotoğrafını paylaştı. Ünlü çiftin bebekleri megastar Tarkan'ın kucağındaydı.
Ünlü çift bebeklerini basına hiç göstermemişti. Ozan Çolakoğlu, bugün doğum günü olması dolayısıyla ilk kez oğlunun fotoğrafını paylaştığını söyledi.
İşte Ozan Çolakoğlu'nun o paylaşımı: