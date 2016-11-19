Barış Falay'ın acı günü

İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede kurtarılamayan oyuncu Barış Falay'ın annesi Güliz Falay, İzmir'de son yolculuğuna uğurlandı. Annesinin tabutunun başından ayrılmayan Falay'ı acılı gününde, oyuncu arkadaşları yalnız bırakmadı

İstanbul'da kalp ameliyatı geçiren, Barış Falay'ın emekli edebiyat öğretmeni annesi 75 yaşındaki Güliz Falay, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Memleketi İzmir'e getirilen Güliz Falay için, Bornova Taşkent Camisi'nde cenaze namazı kılındı. Camide annesinin tabutunun başından ayrılmayan Barış Falay'ı acılı gününde, oyuncu arkadaşları da yalnız bırakmadı. Falay da kendi aile yakınlarını teselli etti. Öğleleyin kılınan namaz ardından Güliz Falay'ın cenazesi, 2010 yılında kalp krizi sonucu yaşamını yitiren eşi Sabit Teoman Falay'ın eski Bornova Mezarlığı'ndaki mezarı üzerine defnedildi.