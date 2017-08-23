Barış Manço'nun oğlu bu görüntüleri paylaştı

Ölümünün üzerinden 18 yıl geçen Barış Manço'nun eski görüntüleri yeniden gündeme geldi

Usta sanatçı Barış Manço'nun ölümünden bu yana 18 yıl geçti. Manço'nun oğlu Doğukan Manço, ailesinin Belçika'da yaşadığı dönemden kalma bir videosunu paylaştı.

Daha önceleri çok gündeme gelmeyen videoyu paylaşırken Doğukan Manço,  "Muhtemelen pek görmediğiniz özel bir aile videomuz. Belçika'daki evimiz, kapıda ilk aile arabamız." notunu düştü.

Görüntülerde Manço arabasının bozulduğunu farkediyor ve onu tamir etmeye çalışıyor. Daha sonra da eve girerek çocuklarının oturduğu masaya oturuyor ve onlarla sohbet ediyor.

 

Etiketler; #barış manço #doğukan manço
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