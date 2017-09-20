Beklenen düğün gerçekleşti. Şeyma gözyaşlarını tutamadı!

Fransa-Marsilya'da nikah masasına oturan Acun Ilıcalı ile Şeyma Subaşı, dün akşam da St. Tropez'de ailelerinin ve yakın arkadaşlarının katıldığı düğün töreninde bir araya geldi

Resmen evlenen Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı dün akşam da düğünlerini yaptı.



Marsilya'da nikahlanan ünlü çiftin düğünlerinde de sembolik olarak nikah kıyıldı. Sembolik nikahın memurluğunu Eser Yenenler yaptı. Şahitler sembolik nikahta da değişmedi.



Acun Ilıcalı'ın nikah şahidi yakın dostu Esat Yontuç, Şeyma Subaşı'nınki ise ablası Kübra Subaşı oldu.



Mutlu çift Eser Yenenlerin birbirinizi eş olarak kabul ediyor musunuz sorsuna evet diyerek, bir kez de davetlilerin önünde nikahlarını tazelediler.





Acun'u havaya fırlattılar



KIZLARI NEDİMELİK YAPTI

"DEĞERLİ EŞİM ŞEYMA ILICALI"

"GÖZYAŞLARINA BOĞULDU"

ÇALINTI TASARIM İDDİALARINA NEDEN OLDU

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