Beren Saat bu kıyafetle göz doldurdu

'GQ Türkiye Men of the Year' ödülleri dün akşam Volkswagen Arena'da yapılan ödül töreniyle sahiplerine kavuştu
Sunuculuğunu Simge Fıstıkoğlu'nun yaptığı törene Barış Arduç ve Beren Saat damga vurdu.
Kiralık Aşk dizisi ile tanınan yakışıklı oyuncu Barış Arduç, 'Yılın konuşulan adamı' ödülünü aldı. Ödülü Arduç'a veren Mehmet Aslantuğ, 'demekki konuşulmayan adamlar da ödül veriyormuş' diyerek şaka yaptı.
Ödülünü alan Arduç ise kısa bir konuşma yaptı ve 'Umarım her sene içinde 'barış' olan yeşler konuşuruz' diyerek barış mesajı verdi.
Beren Saat kıyafetiyle çok konuşuldu
Gecenin çok konuşulan isimlerinden birisi de ünlü oyuncu Beren Saat oldu. Beren Saat, dekolteli elbisesi ile göz doldurdu.
Saat'in elbisesinin Özgür Masur imzası taşıdığı öğrenildi. Beren Saat ise gecede 'Yılın yönetmeni' ödülünü aldı.
İşte ödül alanlar:
EN İYİ AKTÖR: KIVANÇ TATLITUĞ – YILMAZ ERDOĞAN
EN BAŞARILI SPORCU: WESLEY SNEIJDER – ACLAN ACAR
YILIN ULUSLARARASI STARI: MERT ALAŞ – ÇAĞATAY ULUSOY
EN SEVİLEN TV KARAKTERİ: GÖKHAN ÖZOĞUZ – CEM YILMAZ
YILIN KONUŞULAN ADAMI: BARIŞ ARDUÇ – MEHMET ASLANTUĞ
YILIN STİL SAHİBİ ERKEĞİ: KAAN BERGSEN – SEDA DOMANİÇ
YILIN YÖNETMENİ: OZAN AÇIKTAN – BEREN SAAT
YILIN SIRA DIŞI BAŞARISI: OYUNDA KAL PROJESİ, DARÜŞŞAFAKA DOĞUŞ / İBRAHİM KUTLUAY – FUAT AKDAĞ
YILIN İLHAM VEREN ADAMI: CANER ELER – KORAY BİRAND
YILIN YÜKSELEN ŞEFİ: MUSTAFA OTAR – AYHAN SİCİMOĞLU
YILIN SANAT ÖDÜLÜ: TANER CEYLAN – ZEYNEP ÜNER
YILIN KADINI: CANSU DERE – ERMAN YERDELEN