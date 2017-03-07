Beren Saat: İyi ki Atatürk çocuğuyum

Ünlü oyuncu Beren Saat, Ulusal Duruş Onur Ödülü aldı. Ünlü oyuncu ödül töreninde içini döktü
Ulusal Dayanışma Platformu, 11 üniversitede gençlerle bir anket yaptı ve anket sonucu belirlenen 27 kişiye Ulusal Duruş Onur Ödülü verdi. Ödülü alan isimlerden biri de ünlü oyuncu Beren Saat oldu.
Saat, ödülünü aldıktan sonra mikrofon başına geçti ve içini döktü.
Son bir yılda vatan hainliğinden ulusal duruş onur ödüllüğüne geçtiğini belirten Saat, son bir yılı hazmetmesi zor bir yıl olarak açıkladı. Ama sonucu güzel bir yıl olduğunu belirten Saat, bu ödülün kendisine her şeyin daha iyi olacağına dair umut ve güç verdiğini söyledi.
Ödülü kendisine verenlerin üniversite öğrencileri olmasının kendisini daha da mutlu ettiğini belirten Saat, 'İyi ki Atatürk çocuğuyum, bütün bunları yaşıyorum' dedi.