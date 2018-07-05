Beren Saat yaşadığı tacizleri anlattı

Uzun bir süredir yeni bir projeyle görmediğimiz oyuncu Beren Saat Fransız Le Figaro gazetesine verdiği röportajla yeniden gündeme geldi. Saat, defalarca tacize uğradığını bir kanal yöneticisinin vücuduna dokunduğunu, bir oyuncunun da zorla dudaklarından öptüğünü açıklayarak tam bir şok etkisi yarattı

Yaklaşık dört yıldır şarkıcı Kenan Doğulu ile mutlu bir evlilik sürdüren oyuncu Beren Saat kısa bir süre önce ‘Fatmagül’ün Suçu Ne?’ adlı dizinin Fransa’da yayınlanmaya başlamasının ardından Le Figaro Gazetesi’ne bir röportaj verdi. Yaptığı çarpıcı açıklamalarla dikkatleri üzerine çeken Saat’in belki de en dikkat çekici açıklaması bir kanal yöneticisi tarafından taciz edildiğini açıkladığı ifadeler oldu.

UĞRADIĞI TACİZLERİ ANLATTI

Bir kadın olarak sektörde ne gibi zorluklar yaşadığını ve uğradığı tacizleri paylaşan Beren Saat şunları söyledi: “K….ı hem de bir kanal gecesinde elleyen sarhoş bir kanal yöneticisiyle tartışmam, sevgilisi olmamayı gururuna yediremeyen partnerler, arkadaşımın evinde tuvalete zorla dalıp dudaklarıma yapışan bir oyuncuyu itişim, mesleğim yüzünden yaftalanışım, aylarca peşimden koşan birini sanki ben sevgilisinden ayırmışım gibi tam sayfa haber yapışları…”