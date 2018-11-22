Beren Saat yeni diziyle dönüyor. Rol arkadaşı ise...

Uzun bir arada sonra Netflix dizisiyle oyunculuğa geri dönmeye hazırlanan Beren Saat, rol arkadaşını seçti. Saat yeni projesinde Mehmet Günsür'le oynayacak

Beren Saat yeni diziyle dönüyor. Rol arkadaşı ise...
22 Kasım 2018 Perşembe 15:03

Ünlü oyuncu Beren Saat, Netflix dizisiyle geri dönüyor. Netflix Türkiye'nin haberi duyurmasının ardından Beren Saat yeni projesinde rol alacağı partnerin seçti.

Netflix Türkiye, sosyal medya hesabından ikinci orijinal dizinin yolda olduğu bilgisini verdi. Beren Saat'li yeni dizi dünyanın dört bir yanındaki izleyicilerle buluşacak. Rol arkadaşını kendisi seçen Saat, Mehmet Günsür ile 'Krallar Kaybederse' internet dizisinde rol alacaklar...


"GÜÇLÜ KADINLARIN ARASINA HOŞGELDİN"

Netflix, paylaştığı video ile The Crown'da Kraliçe Elizabeth, House of Cards'ta Claire Underwood, Maniac'ta Annie, La Casa de Papel'de Tokyo, GLOW'da Ruth Wilder ve Marvel's Jessica Jones'ta ismiyle müsemma Jessica Jones gibi karakterleri anımsatarak, Beren Saat'e "Güçlü kadınların arasına hoşgeldin" mesajını paylaştı.

Etiketler; #beren saat #mehmet günsür #Netflix
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