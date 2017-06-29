Berkay'dan iki klip birden

BODRUM'da sahneye çıkan şarkıcı Berkay, önümüzdeki hafta iki klip çekeceğini söyledi

Gümbet Barlar Sokağı'nda yeni açılan Club Ampersand'da sahneye çıkan Berkay'ı yaklaşık 750 kişi izledi. Sahneye 'İnanırım' şarkısı ile çıkan Berkay, sevilen parçası 'Ey Aşk' ile konserine devam etti. Spor bir kıyafet ile sevenlerinin karşısına çıkan Berkay hem söylediği şarkılar, hem de yaptığı danslar ile sevenlerine keyifli anlar yaşattı. İzleyenler arasında yer alan ünlü şarkıcı Cengiz İmren de sahneye çıkarak Berkay ile düet yaptı.



Sahneye çıkmadan önce basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Berkay, çok yoğun bir tempoda çalıştığını ve yeterince uyuyamadığını belirtti. Eşi hamile olan Berkay bebek için sayılı günler kaldığını ve çocuğunun her şeyinin hazır olduğunu söyledi. Berkay, bebeğinin ülkeye, vatana, millete ve herkese hayırlı bir evlat olmasını diledi. Klip çekmeye zamanı olmadığını belirten Berkay, "Yaz dönemi olduğu için iki tane klip çekmeyi düşünüyoruz. Eylül'ün 15- 16'sına kadar haftada 3-4 konserim var. O dönemde klip çekecek kadar vakit bulamayacağımız için bu 2 klibi önümüzdeki hafta çekeceğiz" dedi. Berkay yaklaşık 1.5 saat sahnede kaldı.

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