Berkay'ın sağlık durumu nasıl? Doktoru açıklama yaptı

Futbolcu Arda Turan'ın burnunu kırdığı Berkay'ın hastanedeki tedavisi sürüyor

Berkay'ın sağlık durumu nasıl? Doktoru açıklama yaptı
12 Ekim 2018 Cuma 13:53

Bahçelievler'deki Memorial Hastanesi'nde tedavi gören Berkay'ın sağlık durumuyla ilgili Doç. Dr. Erdem Güven açıklama yaptı.

Erdem Güven, "Berkay beyin son kontrolünü biraz önce yaptık. Tüm kontrollerimizde genel durumunun çok iyiye gittiğini, burnunun gayet iyi toparlandığını, koymuş olduğumuz desteklerin orayı gayet iyi desteklediğini gördük. Şu anda takip ve tedavisi devam ediyor. Çok ziyaretçisi var. Bundan dolayı iyileşmenin ilk üç günü çok önemli. Bu dönemde kontrol altında olmasını daha önemli gördük. Ve bugün de hastanede kalmasına birlikte karar verdik. Çünkü evde daha çok yorulabilir" dedi.

"Ses tellerini etkileyen bir durum yok" diyen Güven, "Bir travma oluştu. Bu travmanın sonucunda burunda bir ödem oluştu. Bu ödemin geçmesi için süreye ihtiyacımız var. Bu süre dolduktan sonra rahatça şarkı söyleyebilecek" diye konuştu.


Kaynak: DHA
Etiketler; #berkay #berkay sağlık durumu #arda turan berkay yumruk
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